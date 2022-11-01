В Севастополе ночью раздался взрыв

Об этом сообщает Крым.Реалии .

Согласно информации, взрыв был слышен около 3:40. Звук взрыва походил на срабатывание системы ПВО.

Кремлевская марионетка Михаил Развожаев написал в Telegram, что ночью в районе Любимовки Черноморским флотом РФ был сбит беспилотник.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина освободит Крым и все оккупированные РФ территории к лету 2023 года.

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