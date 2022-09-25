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В Севастополе мужчинам призывного возраста вручено около тысячи повесток, - Генштаб

25 сентября, 2022 воскресенье
18:49
война с Россией

В городе Севастополь временно оккупированной Автономной Республики Крым, мужчинам призывного возраста вручено около тысячи повесток

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

"В связи с частичной мобилизацией, объявленной российским военно-политическим руководством, с 22 сентября военные комиссариаты Российской Федерации работают в круглосуточном режиме", – говорится в сообщении.

Сообщается, что людям, пытающимся уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой специальной операции.

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"Командование российских оккупационных войск вновь прибывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линии столкновения. Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", - сообщает Генштаб.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
  • 23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.
  • По состоянию на 25 сентября известно, что за несколько дней крымские татары на оккупированном полуострове получили более 1500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации

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Россия
Крым
мобилизация
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