В Севастополе больницы переполнены ранеными военными РФ

Об этом идет речь в сообщении Представительства президента Украины в Крыму.

"Открытые источники сообщают, что госпитали в Севастополе переполнены ранеными российскими военными", - говорится в отчете.

Сообщается, что из-за острой нехватки мест в палатах раненых размещают в коридорах и даже столовой. Медицинского персонала, соответственно, тоже не хватает.

Также на прошлой неделе оккупанты продолжали проводить тренировки флота по расчетам противоподводно-диверсионного обеспечения в Камышевой и Стрелковой бухтах, а также в районе мыса Херсонес.