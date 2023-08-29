В Севастополе больницы переполнены ранеными военными РФ
Во временно оккупированном Севастополе госпитали с ранеными российскими военными переполнены, их размещают в коридорах и даже в столовой
Об этом идет речь в сообщении Представительства президента Украины в Крыму.
"Открытые источники сообщают, что госпитали в Севастополе переполнены ранеными российскими военными", - говорится в отчете.
Сообщается, что из-за острой нехватки мест в палатах раненых размещают в коридорах и даже столовой. Медицинского персонала, соответственно, тоже не хватает.
Также на прошлой неделе оккупанты продолжали проводить тренировки флота по расчетам противоподводно-диверсионного обеспечения в Камышевой и Стрелковой бухтах, а также в районе мыса Херсонес.
- 28 августа министерство обороны России заявило , что якобы над территорией временно оккупированного Крыма противовоздушная оборона сбила два украинских дрона.
- Российские кафиры в последнее время начали чаще перевозить технику и все необходимое оборудование грузовыми кораблями через Керченский пролив.
- Министерство обороны Великобритании сообщило, что между морскими и воздушными силами Украины и России ведутся бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой - "вышки Бойко"
- Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил , что для увольнения Крыма нужно создать условия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.5
- EUR Покупка 40.86Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное