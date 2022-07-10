В Севастополь доставили российский катер, поврежденный возле Змеиного, - Братчук
К временно оккупированному Севастополю рашисты доставили противодиверсионный катер "Юнармеец Балтики", поврежденный у острова Змеиный.
Об этом информирует в телеграмме представитель Одесской ОВА Сергей Братчук .
"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики" проекту "Раптор"", - сказал Братчук.
Известно, что катер получил повреждения во время боевых действий возле Змеиного.
- Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
- 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.
- 3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.
- 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск и зачистивший остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное