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В Севастополь доставили российский катер, поврежденный возле Змеиного, - Братчук

10 июля, 2022 воскресенье
07:58
война с Россией

К временно оккупированному Севастополю рашисты доставили противодиверсионный катер "Юнармеец Балтики", поврежденный у острова Змеиный.

Об этом информирует в телеграмме представитель Одесской ОВА Сергей Братчук .

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики" проекту "Раптор"", - сказал Братчук.

Известно, что катер получил повреждения во время боевых действий возле Змеиного.

  • Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
  • 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.
  • 3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.
  • 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск и зачистивший остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

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Крым
остров Змеиный
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