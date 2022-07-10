Об этом информирует в телеграмме представитель Одесской ОВА Сергей Братчук .

"В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики" проекту "Раптор"", - сказал Братчук.

Известно, что катер получил повреждения во время боевых действий возле Змеиного.

Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.

1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.

7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск и зачистивший остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb