Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Сеуле нашли и исследовали обломки спутника-разведчика КНДР: от него не было никакой военной пользы

В Сеуле нашли и исследовали обломки спутника-разведчика КНДР: от него не было никакой военной пользы

5 июля, 2023 среда
08:27
Мир КНДР ракета

Военные Южной Кореи обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения

Об этом пишет Reuters.

"После детального анализа основных частей космической ракеты-носителя Северной Кореи и спутника, которые были найдены, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели военной пользы как спутник-разведчик", - говорится в заявлении военных.

Отмечается, что военные Южной Кореи заявили, что в среду, 5 июля, завершили спасательные операции, которые начались сразу после того, как обломки рухнули у западного побережья Южной Кореи 31 мая. В этих операциях участвовали авиация, военно-морской флот и глубоководные водолазы.

По словам эксперта южнокорейского Института научно-технической политики Ли Чун-Гена, начальная оценка показала, что разведывательные возможности оборудования были недостаточными с точки зрения разрешения и отслеживания целей.

В то же время сотрудник Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук также заявил, что "разрешение оптического устройства, используемого на спутнике, не отвечает требованиям для военного использования".

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили , что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии из-за подозрения запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1. Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. Из-за этого в Японии и столице Южной Кореи Сеуле прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации.

КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировал на запуск спутника. Он заявил, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 мая сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи достали со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. Она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

КНДР
Южная Корея
Военные новости
Читайте также:
Карта. Донеччина/Запорізька область. 30\06\23
4 июля, 2023 вторник
Перед поселком Приютное на Запорожье ведутся позиционные бои, - капитан ВСУ Прозапас
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
4 июля, 2023 вторник
Путин политически не протянет и трех месяцев
4 июля, 2023 вторник
Один из лучших военных командиров: Залужный назначил нового главу Одесского ТЦК
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.44
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
10:02
OPINION
Запорожская АЭС: игра "у кого крепче яйца"
09:44
Обновлено
В результате удара РФ по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них 12 детей
09:33
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену в этом году, - Шольц
09:18
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Оборона россиян в районе Клещиевки Донецкой области посыпалась, - Згурец
09:12
Поезда перемышльского направления задерживаются почти на 6 часов: УЗ назвала причину
09:00
Командиры оккупационных войск в Луганской области отказываются комплектовать части зэками из-за их неудовлетворительной военной подготовки
08:40
ЕС сократил импорт нефти и газа из России с начала полномасштабной войны в Украине
08:26
Эксклюзив
Россияне пытаются штурмовать Авдеевку, но и обороняются, – начальник МВА Барабаш
08:07
Инфографика
Армия РФ за сутки потеряла в Украине 670 военных, 36 артсистем и 12 БПЛА, - Генштаб ВСУ
08:05
OPINION
Что нужно знать о планах фюрера устроить в Украине ядерный армагеддон
07:53
На оккупированной Донетчине обострилась ситуация с угольной промышленностью, отрасль на грани краха, - ЦНС
07:43
Обновлено
Ночная атака по Украине 5 июля: на Днепропетровщине сбили "шахед", в окрестностях Харькова прогремели взрывы
07:27
Европа должна отреагировать на новые экспортные ограничения Китая, - МИД Нидерландов
06:55
В Скадовске и Геническе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, оккупанты скрыто вакцинируют от холеры, - Генштаб
06:44
Текущие темпы контрнаступления ВСУ не указывают на то, что ситуация на фронте зашла в тупик, - американские аналитики
06:33
Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, - ISW
06:31
Анонс
Испания - Украина: где и когда смотреть полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
05:56
В Киево-Печерской лавре вводят ограничения на вход
05:31
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание полуфинальных матчей и трансляций 5 июля
05:04
В США аллигатор напал на женщину, когда она гуляла с собакой
04:47
Зафиксирован самый жаркий день в истории человечества
03:15
У России отобрали право на проведение ЧЕ по гандболу
02:28
В Никопольской РВА сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС – в норме
01:46
Испания – Украина: букмекеры дали прогноз на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
01:25
"Вагнер – все": Сырский заявил, что история вагнеровцев – закрыта
00:32
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 4 июля
00:06
Байден обсудил с Шольцом подготовку к саммиту НАТО
2023, вторник
4 июля
23:59
В ООН ищут решение, которое заставит РФ продлить зерновое соглашение
23:45
Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке
23:23
Зеленский провел разговор с Макроном и предупредил, что Россия готовит провокации к ЗАЭС
23:16
РФ должен осознать, что мир готов реагировать на ядерный терроризм Кремля, - Зеленский
22:43
Мятеж Пригожина показал, что режим Путина слабее, чем считалось до сих пор, - Боррель
22:22
В этом году доходы Газпрома могут упасть в четыре раза, - Reuters
22:21
Силы обороны продвигаются на фланге вокруг Бахмута и на Юге, - Маляр
21:56
Правительство Норвегии разрешило открывать временные детсады для беженцев из Украины
21:48
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Запрет украинского дубляжа ударит по развитию украинского языка и киноиндустрии Украины, - Княжицкий
21:47
Ротань рассказал о потерях сборной Украины перед полуфиналом молодежного Евро-2023
21:16
Обновлено
ВСУ предупредили, что оккупанты могут готовиться к провокации на ЗАЭС в ближайшее время
21:09
В Беларуси заявили, что готовы принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV