Об этом пишет Reuters.

"После детального анализа основных частей космической ракеты-носителя Северной Кореи и спутника, которые были найдены, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели военной пользы как спутник-разведчик", - говорится в заявлении военных.

Отмечается, что военные Южной Кореи заявили, что в среду, 5 июля, завершили спасательные операции, которые начались сразу после того, как обломки рухнули у западного побережья Южной Кореи 31 мая. В этих операциях участвовали авиация, военно-морской флот и глубоководные водолазы.

По словам эксперта южнокорейского Института научно-технической политики Ли Чун-Гена, начальная оценка показала, что разведывательные возможности оборудования были недостаточными с точки зрения разрешения и отслеживания целей.

В то же время сотрудник Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук также заявил, что "разрешение оптического устройства, используемого на спутнике, не отвечает требованиям для военного использования".

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили , что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии из-за подозрения запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1. Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. Из-за этого в Японии и столице Южной Кореи Сеуле прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации.

КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировал на запуск спутника. Он заявил, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.

16 мая сообщалось, что после недели поисков военные Южной Кореи достали со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. Она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.