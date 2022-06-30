В сети возмутились "расследованием" о пребывании Порошенко в Лондоне

Журналистка Наталья Гончарова, по ее словам, именно в этой гостинице встречалась со знакомой, чтобы передать лекарства из Украины. И будто бы случайно увидела семью Порошенко, – тут же начав съемку на телефон.

За это представительница телеканала, по ее словам, поплатилась сломанным ногтем, который ей якобы сломала жена пятого президента Марина Порошенко.

Сюжет ТСН вызвал бурную негативную реакцию украинцев.

В комментариях под постом на Facebook-странице ТСН украинцы не выбирали слова, чтобы продемонстрировать свое отношение к таким сюжетам во время войны. Каналу напомнили и связь с олигархом Игорем Коломойским, и снисходительное отношение к провластным и пророссийским депутатам.

Кроме того, под сомнение украинцы поставили саму историю журналистки, якобы случайно встретившей Порошенко в Лондоне, где почему-то именно в одной из самых дорогих гостиниц утром передавала подруге лекарство, которое в Британии "невозможно купить без рецепта".

Украинцы резко прокомментировали поступок журналистки, которая, судя по комментариям, должна радоваться, что все обошлось лишь сломанным ногтем.

Иронизируя над сюжетом, украинцы вспомнили "новость" о том, как Порошенко якобы убил своего брата. Этот сюжет появился на 1+1 во время предвыборной кампании 2019 года.

Сюжет раскритиковали даже те, кто не считает себя сторонником пятого президента, как журналистка Марьяна Пьецух.

29 июня Порошенко рассказал , чем занимался в Лондоне: грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, готовим вторую партию.

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