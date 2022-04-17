В сети возмущены сюжетом "1+1", после которого Россия разбомбила ремонтный цех бронетанкового завода в Киеве

Сюжет, снятый телеканалом "1+1", мог повлечь за собой бомбардировку цехов Киевского бронетанкового завода – об этом пишут пользователи в соцсетях.



Они отмечают, что 7 апреля вышел телесюжет о том, как на заводе ремонтируют захваченную российскую бронетехнику – в частности, БМП и танки Т-72. Пользователи указывают, что за кадрами сюжета можно вычислить местонахождение конкретного цеха.



Скрин-шоты с видео



В российских соцсетях обратили внимание на этот сюжет, обнародовали название предприятия с координатами и призвали свою власть "оперативно направить туда несколько ракет".



А в ночь с 15 на 16 апреля россияне атаковали предприятие, ударив по одному из цехов, в результате чего есть жертвы и разрушения.

"О чем я говорил, но не слышали. Вот, смотрите. Сняли сюжет о том, как в Киеве ремонтируют танки. А вот результат. Неизвестный журналист "1+1" и его оператор, понимаешь ли ты, что в этой операции ты сработал наводчиком?" – отмечает армеец, соучредитель "Демсокиры" и общественный активист Виктор Трегубов.



"Да, россияне знают, где у нас находятся разные объекты. Но мало знать, что танки ремонтируют на конкретном заводе, если ты не собираешься бить тактическим ядерным зарядом. Потому советские заводы размером с небольшой поселок, а ракета поражает конкретное здание. Надо знать цех. И их, кстати, меняют, поэтому нужно знать цех в конкретный период времени", – объясняет Трегубов.



Да, ОСИНТ (анализ открытых источников) составляет значительную, если не основную, долю разведданных в современной войне. Да, если журналист прошел на завод, то в этом значительная вина руководства завода. Но это никоим образом не снимает с журналиста ни человеческой, ни профессиональной ответственности – если его, конечно, туда не приглашали отдельно, а он сам решил туда пойти", – убежден он.



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"Чтобы на восьмом году войны мыслить в категориях "а не снять ли мне сюжет про ремонт танков на заводе в Киеве, круто будет, интересно!" – надо иметь очень низкую социальную ответственность. Причем не только журналисту, но и оператору, и выпускающему, и всей цепочке. "Ой, а мне разрешили, я в домике!" - очень слабое оправдание, потому что должна быть на плечах голова и собственное понимание: это - плохо", - заключает Трегубов.



"Где-то неделю назад телеканал "1+1" снял видео в цеху Киевского бронетанкового завода, где ремонтировали трофейную российскую технику. Россияне довольно легко по нему вычислили местоположение цеха и точные координаты. В ночь с 15 на 16 апреля цех был уничтожен вместе с работниками, которые ремонтировали технику, и самой техникой. Почему там разрешили снимать?! Кто виноват в этих разрушениях и гибели?! Это ужас", – возмущается Виктория Корсун.



"Не стоило одному телеканалу делать бодрый сюжет с киевского бронетанкового завода. О том, как там ремонтируют трофейную технику и отправляют на фронт. Я не знаю, стал ли этот сюжет причиной ракетной атаки на завод, думаю, русня и так знала о его существовании. Но если есть хотя бы 1% вероятности, что сюжет может навредить и погибнут люди, не стоит делать таких сюжетов до победы", – продолжает тему Сергей Гришин.



"Я еще когда смотрела сюжет, подумала: то ли с головой у них не в порядке, то ли умышленно. Кто-то ответственность понесет?" - прокомментировала Людмила Некраш.



"Это просто разгильдяйство, которое граничит с госизменой, и главная ответственность за это лежит на директоре и его заместителе по безопасности. Не может быть вообще телевизионной съемки, да и другой на территории режимного объекта, тем более во время войны. Если по какой-то причине или по распоряжению высшего должностного лица это провели, - то публикация (выпуск в эфир) материала проходит исключительно после проверки его службой безопасности. Так должно быть, а то, что произошло, это просто преступление. И еще: такие вещи не проводятся без разрешения соответствующих должностных лиц "Укроборонпрома". Хотелось бы знать результаты расследования ГБР", – пишет Анатолий Вентов.



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