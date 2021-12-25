В сети супермаркетов завершился 3-й сезон акции "АТБ АРЕНА"

В сети супермаркетов завершился 3-й сезон акции "ATБ Aрена". Покупателям предлагали собрать 40 самых разных игральных карт с изображением супергероев и артефактов. Их можно оживить с помощью приложения. Все работает следующим образом: карточки, содержащиеся внутри саше - это бойцы. Их можно активировать с помощью специального приложения для участия в интерактивных сражениях. Инновационный подход позволяет видеть, как они выходят друг против друга в трехмерной реальности. До открытия саше просто невозможно узнать, какой чемпион попадется. Это делает процесс коллекционирования еще более интересным и увлекательным.

Более 3 миллионов игроков со всей Украины познакомились с миром "АРЕНА" в течение прошлых сезонов акции. Украинская сеть супермаркетов получила множество положительных отзывов и вопросов о продолжении. Именно поэтому и приняла решение о третьем грандиозном сезоне. Это первый для Украины кейс, когда в рамках подобной активации была создана полноценная игровая вселенная, со своей историей, игрой в мобильном приложении и более 90 уникальных героев.

В акции приняли участие много украинских малышей. Кто-то только начинал играть, другие - уже третий сезон увлеченно исследовали новых героев на карточках. Родители детей говорят, что сегодня малыши не любят много читать. Впрочем, благодаря "АТБ АРЕНА" малыши активнее читают о героях и делятся впечатлениями со взрослыми. Отзывы у родителей положительные. Они видят в этой игре не только развлечение, но и развитие.

В сети магазинов отчитались о результатах акции. По словам маркетологов, за полтора месяца товарооборот увеличился на 20%. Выросли продажи многих товаров, но наибольший прирост получили такие товары, как сухарики и те, что очень нравятся маленьким покупателям. Они и стоят не так уж много. А вот прирост продаж одного из товаров вырос аж на 760%.

Руководство сети подчеркнуло системный подход к решению важных стратегических вопросов. А формирование новых покупательских трендов, внедрение современных инновационных решений и дополнительных клиентских сервисов является неотъемлемой частью стратегии развития компании. По словам руководства, проект не только об инновационности, но и о построении отношений с миллионной аудиторией. И это очень ценно - быть причастными к созданию новой истории-вселенной, истории-блокбастера.

Интересно, что с первых дней акции игра возглавила рейтинг мобильных приложений. Ее загрузили более миллиона пользователей. Сейчас в компании готовятся к следующему сезону.