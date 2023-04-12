В сети распространяют видео казни. Утверждается, что - украинского военного
Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, на котором российские оккупанты жестоко казнят мужчину, называя его украинским военным.
Видео распространилось в частности в Twitter и Telegram.
На видео захватчики убивают мужчину, отрезая ему голову. При этом один из оккупантов дает советы другому, как именно действовать. Кроме того, захватчики выражают восхищение украинским снаряжением и оружием.
Перед казнью мужчина находился в сознании.
После того, как видео начало распространяться в соцсетях, глава Офиса президента Андрей Ермак сделал запись в Telegram.
"За все будет ответ и ответственность", – написал Ермак.
По состоянию на 00:40 среды 12 апреля четко артикулированных комментариев от украинских правоохранительных органов или уполномоченных представителей власти не поступало.
Еспресо не публикует видео и не рекомендует его смотреть, особенно людям с уязвимой психикой.
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