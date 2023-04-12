В сети распространяют видео казни. Утверждается, что - украинского военного

Видео распространилось в частности в Twitter и Telegram.

На видео захватчики убивают мужчину, отрезая ему голову. При этом один из оккупантов дает советы другому, как именно действовать. Кроме того, захватчики выражают восхищение украинским снаряжением и оружием.

Перед казнью мужчина находился в сознании.

После того, как видео начало распространяться в соцсетях, глава Офиса президента Андрей Ермак сделал запись в Telegram.

"За все будет ответ и ответственность", – написал Ермак.

По состоянию на 00:40 среды 12 апреля четко артикулированных комментариев от украинских правоохранительных органов или уполномоченных представителей власти не поступало.

Еспресо не публикует видео и не рекомендует его смотреть, особенно людям с уязвимой психикой.