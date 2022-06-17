В сети распространяется документ якобы от МОН о списках выпускников призывного возраста, - СНБО
В соцсетях враг распространяет письмо с приказом руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с оценками военно-патриотического воспитания
Об этом информирует в телеграме пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"В социальных сетях активно распространяется письмо, якобы подписанное заместителем министра образования и науки Верой Роговой, о поручении руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания", - говорится в сообщении.
Враг применяет информационную войну против украинцев, чтобы снизить уровень доверия к государственной власти.
"Для подделки письма был использован официальный бланк Министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота", - говорится в сообщении.
В Центре противодействия дезинформации просят проверять подозрительные документы в соцсетях и верить исключительно официальным сайтам.
- Центр противодействия дезинформации опровергает самые распространенные фейки о вручении повесток от военкомата. В частности, о вручении повесток на улице, неполучении фактического сообщения и откомандировании на войну сразу после повестки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное