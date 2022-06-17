В сети распространяется документ якобы от МОН о списках выпускников призывного возраста, - СНБО

Об этом информирует в телеграме пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"В социальных сетях активно распространяется письмо, якобы подписанное заместителем министра образования и науки Верой Роговой, о поручении руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания", - говорится в сообщении.



Враг применяет информационную войну против украинцев, чтобы снизить уровень доверия к государственной власти.



"Для подделки письма был использован официальный бланк Министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота", - говорится в сообщении.



В Центре противодействия дезинформации просят проверять подозрительные документы в соцсетях и верить исключительно официальным сайтам.

Центр противодействия дезинформации опровергает самые распространенные фейки о вручении повесток от военкомата. В частности, о вручении повесток на улице, неполучении фактического сообщения и откомандировании на войну сразу после повестки.

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