В сети появился трейлер последних серий 3-го сезона "Ведьмака"
В сети появился тизер-трейлер последних серий 3-го сезона "Ведьмака" от Netflix – это последние серии, в которых Геральта будет играть Генри Кавилл
Видео опубликовало издание Redanian Intelligence .
Две последние серии нового сезона выйдут 27 июля. Несмотря на то, что в трейлере видно много новых кадров с главными героями фильма, сама компания-издатель Netflix не обнародовала это видео и никак его не прокомментировала.
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