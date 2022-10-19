В сети появился трейлер обновленного мультсериала "Телепузики"
Стриминговая платформа Netflix показала первый трейлер обновленного мультсериала "Телепузики" о четырех друзьях Тинки-Винки, Дипси, Ла-Ле и По
Видео было обнародовано на YouTube.
Четыре цветных персонажа, которые взаимодействуют между собой, продолжат танцевать, играть, петь и взаимодействовать с детьми, как и в предыдущей версии. Также в кадре появятся "Солнышко" и "Пылесос".
Озвучит шоу американский актер Титус Берджесс.
Тинки-Винки, Дипси, Ла-Ла и По появятся на экранах уже 14 ноября.
Справка: "Телепузики" (англ. Teletubbies) - британский детский телевизионный сериал производства "BBC". Телепузыки - четыре персонажа сериала: человекообразные плюшевые существа, с антеннами на головах и телеэкранами на животе. Авторы идеи - Энн Вуд и Энди Девенпорт с участием компании "Ragdoll Productions". Рассчитан на зрителей до 7 лет. Показ завершился 5 января 2001 года, в общей сложности было показано 365 серий.
- В сентябре стало известно, что Netflix перезапустит детское шоу "Телепузики".
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