Видео было обнародовано на YouTube.

Четыре цветных персонажа, которые взаимодействуют между собой, продолжат танцевать, играть, петь и взаимодействовать с детьми, как и в предыдущей версии. Также в кадре появятся "Солнышко" и "Пылесос".

Озвучит шоу американский актер Титус Берджесс.

Тинки-Винки, Дипси, Ла-Ла и По появятся на экранах уже 14 ноября.

Справка: "Телепузики" (англ. Teletubbies) - британский детский телевизионный сериал производства "BBC". Телепузыки - четыре персонажа сериала: человекообразные плюшевые существа, с антеннами на головах и телеэкранами на животе. Авторы идеи - Энн Вуд и Энди Девенпорт с участием компании "Ragdoll Productions". Рассчитан на зрителей до 7 лет. Показ завершился 5 января 2001 года, в общей сложности было показано 365 серий.

В сентябре стало известно, что Netflix перезапустит детское шоу "Телепузики".

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