В сети появился новый ролик с геймплеем украинской игры STALKER 2
В четверг, 4 мая, компания GSC Game World опубликовала новое видео с геймплеем украинской игры STALKER 2
Соответствующий ролик вышел на YouTube.
Впереди последний рывок и уже даже виднеется такой родной и уютный Янов. Позади - хищный вой, с каждой секундой ближе и громче. Рюкзак полон добычи с вылазки, но сил дотащить его не хватает. Кто был, тот знает... В подобные моменты уже нначинаешь прощаться - то ли с добычей, то ли с жизнью, в зависимости от того, кому что дороже", - говорится в комментарии к видео.
Компания выпустила ролик, в честь продолжения сотрудничества с NON STOP – именно с этим брендом компания работала и в первой части известной видеоигровой франшизы.
"На подобные оказии опытные сталкеры имеют козырь в банке — тот же, что и 16 лет назад. NON STOP energy drink и STALKER 2 — как и в первом путешествии, снова официально вместе!", - пишет GSC Game World.
- 12 марта российские игроки опубликовали в соцсети пост, где требовали извинений от разработчиков украинской игры STALKER2 за свое отношение к "простым игрокам из РФ и Белоруссии". В противном случае они угрожают опубликовать похищенные из игры данные.
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