Соответствующий ролик вышел на YouTube.

Впереди последний рывок и уже даже виднеется такой родной и уютный Янов. Позади - хищный вой, с каждой секундой ближе и громче. Рюкзак полон добычи с вылазки, но сил дотащить его не хватает. Кто был, тот знает... В подобные моменты уже нначинаешь прощаться - то ли с добычей, то ли с жизнью, в зависимости от того, кому что дороже", - говорится в комментарии к видео.

Компания выпустила ролик, в честь продолжения сотрудничества с NON STOP – именно с этим брендом компания работала и в первой части известной видеоигровой франшизы.

"На подобные оказии опытные сталкеры имеют козырь в банке — тот же, что и 16 лет назад. NON STOP energy drink и STALKER 2 — как и в первом путешествии, снова официально вместе!", - пишет GSC Game World.