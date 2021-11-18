В сети появился финальный трейлер "Аллеи кошмаров" с Брэдли Купером и Кейт Бланшетт

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный трейлер "Аллеи кошмаров", ленты, продолжающей оскароносный фильм "Форма воды" мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо, опубликовали в сети.

Главные роли – афериста, выдающего себя за телепата, и психолога – сыграли актеры Брэдли Купер и Кейт Бланшетт.

События фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1940-х годов.

Именно эта работа режиссера стала наиболее ожидаемой в этом году, поскольку он обещает новое осмысление классического нуара (жанр, отражающий атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма в обществе, – ред.)

Стилистика фильма будет выдержана в мрачных пессимистических тонах и покажет реальную жизнь Нью-Йорка.