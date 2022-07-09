Видео выложила у YouTube местная телевизионная компания.

8 июля в Японии покушались на экс-премьера Абэ. Синдзо Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание. Политика доставили в больницу, а затем перевели в медицинский университет города Нара. Там Абе умер.

В эфире Еспресо дипломат Харченко заявил, что главной целью покойного экспремьера Японии Синдзо Абэ было возвращение южных Курильских островов.

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