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В сети появилось видео убийства экспремьера Японии Синдзо Абе
В бывшего премьер-министра Японии стреляли дважды, когда он говорил предвыборную речь на сцене
Видео выложила у YouTube местная телевизионная компания.
- 8 июля в Японии покушались на экс-премьера Абэ. Синдзо Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание. Политика доставили в больницу, а затем перевели в медицинский университет города Нара. Там Абе умер.
- В эфире Еспресо дипломат Харченко заявил, что главной целью покойного экспремьера Японии Синдзо Абэ было возвращение южных Курильских островов.
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