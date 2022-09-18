В сети появилось видео с пленной Пташкой из "Азовстали"

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

На кадрах российских пропагандистов Пташка общается на украинском языке. Девушка убеждена, что если бы у нее сейчас был выбор - оставаться в Мариуполе или бежать, она осталась бы.

Также Екатерина пытается шутить и отмечает, что ее стыдно только перед мамой, потому что на одном из видео употребляла нецензурную лексику.

При этом в кадре видно, что россияне подписали Полищук именно "снайпером", хотя она парамедик медицинского батальона "Госпитальеры", а во время самого видео подчеркивает, что она - не снайпер.

Известно, что Екатерину Полищук ее собратья называли Пташкой. Она в подземелье "Азовстали" пела песни, чтобы подбодрить защитников Мариуполя.

15 сентября посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая три месяца была в российском плену, свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США).

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