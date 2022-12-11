В сети появилось первое фото со съемок второй части "Джокера" с Хоакином Фениксом
Режиссер "Джокера 2" Тодд Филлипс объявил о начале съемок фильма и опубликовал первое фото со съемочной площадки
Фото он опубликовал в instagram .
На фото санитар психбольницы бреет Артура Флека – главного героя фильма.
"День первый. Наш мальчик", - подписал фото Филлипс.
Вторая часть известной киноленты называется "Джокер: Безумие на двоих" и должна выйти 4 октября 2024 года. Роль Джокера снова исполнит Хоакин Феникс, Харли Квинн сыграет певица Леди Гага. Ранее стало известно, что фильм будет мюзиклом от личности Харли Квин.
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