В сети появились первые кадры из последнего фильма Хаяо Миядзаки

Кадры из анимационного фильма опубликовала американская компания по продаже билетов Fandango.

На изображениях показаны персонажи, но Fandango не дает много подсказок по сюжету.

Вероятно, фильм базируется на книге Гензабуро Йосино в 1937 году. Она рассказывает о 15-летнем мальчике, который отправляется в путешествие, руководствуясь советами из дневника своего дяди.

Ранее Хаяо Миядзаки назвал "Как ты поживаешь" (другое название "Мальчик и цапля") одной из своих любимых книг. В 2017 году он сказал, что планирует экранизировать ее.

Фильм публично не распространялся ни трейлерами, ни кадрами. Студия выпустила всего один постер и отказалась от предварительных показов для широкой аудитории или СМИ.

7 сентября 2023 года анимационный фильм откроет 48-й международный кинофестиваль в Торонто. До конца года он выйдет в прокат в других странах.

Что известно о режиссере

Миядзаки получил международное признание как мастер японской анимации. Его самые известные работы - "Унесенные привидениями", "Ходячий замок" и "Принцесса Мононоке".

В 2003 году он получил премию "Оскар" за фильм "Унесенные привидениями". После выхода на экраны в 2013 году фильма "Ветер крепчает" Миядзаки объявил о завершении своей карьеры.

Однако в 2017 году его студия анонсировала новый фильм под названием "Как ты живешь?", созданный ради внука Миядзаки.