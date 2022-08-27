Фото опубликовал на своей странице в Twitter швейцарский OSINT-расследователь Тим Эрхарт.

"Спутник Planet сделал снимок Антоновского моста в Херсоне. Повреждения по-прежнему ограничены одним пролетом с южной стороны. Секция не упала, но видно повреждения, транспорта на мосту не видно. Понтонная переправа до сих пор работает", – написал он.

Фото Planet Labs сделано 26 августа в 15:00 по киевскому времени, то есть примерно через час после того, как в сети начали сообщать о новых взрывах в районе Антоновского моста.

3 августа ОК "Юг" сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского.

Впоследствии российские кафиры принялись разворачивать в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ВСУ Антоновский мост. Как заметил полковник СБУ Роман Костенко, противник ищет возможности в Херсонской области построить переправы, где они будут менее заметны.

Утром 26 августа в эфире Эспрессо Сергей Хлань рассказал, что у Антоновского моста продолжаются "традиционные взрывы", а оккупанты подтягивают инженерную технику и баржи к переправам. Они пытаются оперативно латать пробоины на мостах, но украинские войска держат все эти объекты под постоянным контролем. А после обеда 26 августа в районе Антоновского моста снова раздались взрывы, над мостом поднялся дым.

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