В сети показали спутниковые снимки последствий взрывов боеприпасов на полигоне в Крыму
Профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве обнародовал спутниковые снимки последствий взрывов 19 июля на складе боеприпасов во временно оккупированном Крыму
Об этом говорится на странице Ватанове в твиттере.
"Российский склад боеприпасов у села Кринички в Крыму. Он был подорван мощным взрывом", - говорится в заявлении.
Напомним, что в ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы . Вероятно, детонировал склад с боеприпасами на одном из полигонов. Тогда было перекрыто движение по трассе "Таврида".
Оккупационные власти планировали временно эвакуировать жителей 4 населенных пунктов.
- Также под утро 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших. В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту. Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.
- 18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.
- В оккупированном Крыму в ночь на 20 июля якобы прогремели взрывы. Захватчики обвиняют Украину в атаке беспилотника по полуострову. Вроде бы есть повреждение и погибла девушка-подросток.
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