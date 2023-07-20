Об этом говорится на странице Ватанове в твиттере.

"Российский склад боеприпасов у села Кринички в Крыму. Он был подорван мощным взрывом", - говорится в заявлении.

Напомним, что в ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы . Вероятно, детонировал склад с боеприпасами на одном из полигонов. Тогда было перекрыто движение по трассе "Таврида".

Оккупационные власти планировали временно эвакуировать жителей 4 населенных пунктов.