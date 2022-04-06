English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В сети показали кладбище безымянных могил в Чернигове, где похоронены жертвы российских оккупантов. Видео

В сети показали кладбище безымянных могил в Чернигове, где похоронены жертвы российских оккупантов. Видео

6 апреля, 2022 среда
23:35
война с Россией

В сеть попали кадры захоронений мирных жителей Чернигова, погибших от обстрелов российских оккупантов

Об этом сообщает Nexta.

"Кладбище в Чернигове. Здесь похоронены мирные жители, убитые в результате российских обстрелов", – говорится в подписи к видео.

На многих надгробных табличках нет надписей, так что установить личность умершего не удалось.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Чернигов
обстрелы
кладбище
Читайте также:
Крилата ракета
5 апреля, 2022 вторник
Обстрелами украинских городов крылатыми ракетами руководит уроженец Винницкой области, - ГУР МО
Anonymous
6 апреля, 2022 среда
Кадры из путинской резиденции. Хакеры Anonymous проникли в систему видеонаблюдения Кремля. Видео
окупанти гармата
6 апреля, 2022 среда
ВСУ освободили от россиян еще три населенных пункта. Бригада оккупантов из Мурманской области потеряла в Украине около 30% военных, - Генштаб
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.83
  • EUR
    Покупка 31.93
    Продажа 32.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
6 апреля
23:52
Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Челси" в ЛЧ
23:46
Алексей Резников
Российская агрессия создала угрозы для всех стран Черноморского региона, – Алексей Резников
23:38
В Запорожье, Харькове и Днепропетровщине раздались взрывы
23:27
США смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче, - CNN
23:06
Инфографика
Укрзализница обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 7 апреля
22:51
Неизвестно, сколько будет продолжаться война, но Украина может победить, - Пентагон
22:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 6 апреля
22:39
Эпифаний отслужил панихиду за убитыми жителями Бучи
22:36
Генпрокуратура начала расследование по факту обстрела оккупированной Балаклеи
22:32
Эксклюзив
Запад не хочет распада России, потому что такой сценарий приведет к существенному усилению Китая, - Магда
22:27
Крупнейший в мире морской рынок страховщиков объявил все морские воды России "военной зоной"
22:22
Под польской Познанью арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах, - прокуратура Польши
22:20
Обсуждение членами ЕС новых санкций против России продолжается. Больше всего дискуссий вокруг угольного эмбарго, - Reuters
22:16
6 апреля удалось эвакуировать 4892 человека, - Ирина Верещук
22:10
В Гостомеле до 14 апреля был введен комендантский час
21:59
На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 9 атак врага, уничтожили десятки единиц вражеской техники и два самолета
21:52
Российское министерство обороны снова спекулирует выдумками о "химической атаке" со стороны Украины
21:46
В Берлине тысячи человек легли под парламентом и потребовали ввести эмбарго на российские газ, уголь и нефть
21:44
Обновлено
Россияне из артиллерии обстреляли жилой массив Северодонецка, пылают 10 многоэтажек, - Гайдай
21:43
Отбили 3 атаки, уничтожили 60 врагов и 12 единиц техники, в том числе 1 самолет, - ОТГ "Восток"
21:35
Кулеба
Ограничения против приближенных Путина и Лаврова, заморозка активов, блокировка Сбербанка: Кулеба детализировал новые санкции против РФ
21:34
"Циническое утверждение, что это инсценирование, распространенное Россией, вернется к тем, кто распространяет эту ложь", - Шольц о преступлениях россиян в Украине
21:30
Intel, Twitter и российская Hydra. В Минцифре перечислили успехи технологической блокировки России и Беларуси
21:28
Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Остается вероятной угроза обстрелов города, - Кличко обратился к киевлянам
21:15
Украинское издательство "Лаборатория" отказалось переиздавать книгу Меркель
21:14
Легендарная рок-группа Metallica пожертвовала для помощи украинцам полмиллиона долларов
21:14
В области уже обнаружено более 100 убитых и замученных гражданских, - глава Сумской ОВА
21:08
Польское правительство выпустило пособие о том, как подготовиться к войне
20:59
Эксклюзив
Проблема коллективного Запада в том, что там надеются договориться с Россией, - Огрызко
20:59
В Мариуполе, после бомбардировки россиянами больницы, заживо сгорели почти 50 человек
20:56
В Харькове уничтожено и повреждено более 1,5 тыс. домов, но город готов давать отпор врагу, - Терехов
20:54
"Идем дальше, чтобы покалечить военную машину Путина", - в МИД Великобритании прокомментировали новые санкции против России
20:54
Владимир Зеленский
"Мой отец сказал бы, что он хотел бы задушить их. Без альтернатив", - Зеленский о реакции русскоязычных украинцев на зверства оккупантов
20:45
Буча – это настоящая война, где погибли сотни украинцев: Порошенко рассказал американцам о фейках роспропаганды
20:36
Игорь Радивилов
Чемпион Европы по гимнастике потерял в Мариуполе бабушку и дедушку
20:35
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения не будет готовить кадры для русскоязычных театров
20:33
Россияне повели себя как нацисты, - Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk
20:32
Президент Казахстана назвал российское вторжение в Украину войной
20:27
НБУ
В марте золотовалютные резервы Украины выросли на 2%
20:22
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Война должна стать уроком для украинских политиков, - Княжицкий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV