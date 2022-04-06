В сети показали кладбище безымянных могил в Чернигове, где похоронены жертвы российских оккупантов. Видео
В сеть попали кадры захоронений мирных жителей Чернигова, погибших от обстрелов российских оккупантов
Об этом сообщает Nexta.
"Кладбище в Чернигове. Здесь похоронены мирные жители, убитые в результате российских обстрелов", – говорится в подписи к видео.
На многих надгробных табличках нет надписей, так что установить личность умершего не удалось.
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