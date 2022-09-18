Об этом сообщили в телеграме Страткома ВСУ.

"ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег", - подчеркнули в украинском войске.

11 сентября министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскол.

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