В сети показали, как воины ВСУ форсировали реку Оскол
Украинские военные показали, как форсировали Оскол в районе Купянска на Харьковщине. С 17 сентября Украина контролирует и правый берег реки
Об этом сообщили в телеграме Страткома ВСУ.
"ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег", - подчеркнули в украинском войске.
- 11 сентября министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскол.
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