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В сети обнародовали, вероятно, первые фото крейсера "Москва" после удара украинских ракет

18 апреля, 2022 понедельник
07:56
война с Россией

В сети опубликованы фотографии, на которых, по данным авторов, изображен горящий российский крейсер "Москва" после попадания в него украинских противокорабельных ракет

Фотографии опубликовал сайт Oryx.

Фотографии сделаны днем, на них виден силуэт корабля с креном на левый борт, повреждениями и дымом от пожара.

В издании отмечают, что по некоторым характерным особенностям конструкции можно заключить, что это крейсер "Москва". Согласно официальной версии министерства обороны РФ, "Москва" затонула во время буксировки "в условиях штормового волнения моря".

Роб Ли, аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, написал в Twitter, что изображение крейсера "выглядит как правдивое фото".
 


А OSINTtechnical, аккаунт в Twitter, делящийся разведываемой информацией с открытым кодом, написал: "Я не могу проверить подлинность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что ни один из них был уничтожен таким образом".

Отмечается: "Похоже, что "Москва" горела внутри, прежде чем затонуть, из большинства видимых иллюминаторов виден сильный дым и пламя".


Немецкий журналист Тибор Мартини также говорит о сходстве корабля на фото c "Москвjq": "В любом случае, есть несколько сходств с фотографиями "Москвы".

Эксперт по военно-морским силам Г. И. Саттон также обнародовал фото и его небольшой анализ.

"Москва" тонет: изображения показывают, что горел мощный корабль ВМС России. Первый анализ показывает огонь позади ракет "Вулкан" и впереди ракет С-300, может быть, это до большого взрыва", - написал он.

Начальник управления организации выборов и референдумов в Центральной избирательной комиссии – Central Election Commission of Ukraine Александр Кришко пишет, что фотография сделана из турецкого корабля.

"Хорошие фото появились. Красивое. Фото с турецкого корабля, который подошел первым на сигнал SOS. Шторма нет, кстати", - написал он.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун". В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
  • В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
  • Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
  • Впоследствии советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн. А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.
  • Пентагон подтвердил, что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами".

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Россия
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