В сети "Киевстар" возникли сбои в работе
Во вторник, 1 ноября, мобильный оператор "Киевстар" объявил о сбоях в работе - есть ограничения при пополнении счета, изменении тарифа и пользовании приложением "Мой Киевстар"
Об этом оператор пишет в twitter .
В сообщении говорится, что перебои начали возникать с 9 утра. Отмечается, что основные услуги, включая звонки и мобильный интернет, работают в обычном режиме.
"Сейчас наши IT-специалисты работают, чтобы возобновить работу этих дополнительных сервисов уже в ближайшее время. Мы искренне извиняемся за временные сложности и просим - попробуйте пополнить счет через час", - пишет Киевстар.
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