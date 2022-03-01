В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине

Во вторник, 1 марта, Центр оборонных стратегий заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины.



Список имен был выложен в открытый доступ.

Среди данных в списке указаны табельный номер и место службы военного.

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