В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине
Кроме имен и фамилий, в списке также указан их табельный номер и место службы
Во вторник, 1 марта, Центр оборонных стратегий заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, воюющих на территории Украины.
Список имен был выложен в открытый доступ.
Среди данных в списке указаны табельный номер и место службы военного.
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