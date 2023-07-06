В сервисе "Киев Цифровой" добавили функцию оплаты коммунальных услуг

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Также в приложении можно хранить квитанции.



"Вы просили – мы сделали. В "Цифровом" теперь можно оплачивать коммунальные услуги. Все удобно и просто. Пользуйтесь и экономьте свое время!" – отметил заместитель мэра Киева по IT Петр Оленич.



Обновленный "Киев Цифровой" уже доступен для скачивания в App Store и Google Play.

Что такое "Киев Цифровой"

"Киев Цифровой" – созданное столичной властью в 2021 году мобильное приложение, благодаря которому можно платить за парковку, возвращать эвакуированный автомобиль, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города. Также там есть карта укрытий и другой полезный функционал. Регистрация в приложении осуществляется по телефонному номеру.

В конце июня в приложении был запущен новый способ оплаты проезда в общественном транспорте.