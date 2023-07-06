В сервисе "Киев Цифровой" добавили функцию оплаты коммунальных услуг
В приложении "Киев Цифровой" жителям столицы теперь доступна функция передачи показателей счетчиков и оплаты коммунальных услуг
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Также в приложении можно хранить квитанции.
"Вы просили – мы сделали. В "Цифровом" теперь можно оплачивать коммунальные услуги. Все удобно и просто. Пользуйтесь и экономьте свое время!" – отметил заместитель мэра Киева по IT Петр Оленич.
Обновленный "Киев Цифровой" уже доступен для скачивания в App Store и Google Play.
Что такое "Киев Цифровой"
"Киев Цифровой" – созданное столичной властью в 2021 году мобильное приложение, благодаря которому можно платить за парковку, возвращать эвакуированный автомобиль, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города. Также там есть карта укрытий и другой полезный функционал. Регистрация в приложении осуществляется по телефонному номеру.
В конце июня в приложении был запущен новый способ оплаты проезда в общественном транспорте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное