В сервисе "еЧерга" запустили новую услугу для перевозчиков

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Министерство находится в постоянном диалоге с перевозчиками и водителями, а все конструктивные предложения по совершенствованию сервиса "еЧерга" всегда берутся в работу. Функция замены водителя, доступность на семи языках, возможность перевозчику следить за очередями своих автомобилей одновременно – это лишь часть функционала, которая была разработана для удобства пользователей. Продолжаем работать над масштабированием сервиса для всех транспортных средств, пересекающих нашу границу", – подчеркнул вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Проверить статус всех авто в электронной очереди можно в личном кабинете системы "Шлях" во вкладке "Моя еЧерга".

В частности, перевозчик может просмотреть:

Транспортные средства зарегистрированные в электронной очереди.

Статус авто в очереди.

Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе.

Номер грузовой таможенной декларации.

Что известно о сервисе

8 мая на 16 пунктах пропуска со странами ЕС начала работать электронная очередь пересечения границы.

С 5 июня электронная очередь для пересечения границы за внесение недостоверных данных будет отменять запись.

С 1 августа идет тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. Оно включает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты.

9 августа проект "еЧерга" обновил список скоропортящихся товаров, имеющих преимущество при пересечении границы. Разработчики проекта внесли изменения в систему.

За время функционирования еЧерги границу по электронной записи уже пересекли 415 тысяч грузовиков и почти 7 тысяч автобусов.