В сервисе "еЧерга" запустили новую услугу для перевозчиков
В Украине запустили новую услугу для международных перевозчиков в рамках проекта электронной очереди – возможность отслеживать все онлайн-бронирование в личном кабинете
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Министерство находится в постоянном диалоге с перевозчиками и водителями, а все конструктивные предложения по совершенствованию сервиса "еЧерга" всегда берутся в работу. Функция замены водителя, доступность на семи языках, возможность перевозчику следить за очередями своих автомобилей одновременно – это лишь часть функционала, которая была разработана для удобства пользователей. Продолжаем работать над масштабированием сервиса для всех транспортных средств, пересекающих нашу границу", – подчеркнул вице-премьер по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Проверить статус всех авто в электронной очереди можно в личном кабинете системы "Шлях" во вкладке "Моя еЧерга".
В частности, перевозчик может просмотреть:
- Транспортные средства зарегистрированные в электронной очереди.
- Статус авто в очереди.
- Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе.
- Номер грузовой таможенной декларации.
Что известно о сервисе
8 мая на 16 пунктах пропуска со странами ЕС начала работать электронная очередь пересечения границы.
С 5 июня электронная очередь для пересечения границы за внесение недостоверных данных будет отменять запись.
С 1 августа идет тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. Оно включает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты.
9 августа проект "еЧерга" обновил список скоропортящихся товаров, имеющих преимущество при пересечении границы. Разработчики проекта внесли изменения в систему.
За время функционирования еЧерги границу по электронной записи уже пересекли 415 тысяч грузовиков и почти 7 тысяч автобусов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.42Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное