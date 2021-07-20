В "серой зоне" в Луганской области появится передвижное отделение "Укрпочты"
В Луганской области планируют внедрить проект передвижного отделения "Укрпочты" в сельской местности
Об этом сообщает сайт Луганской областной государственной администрации.
В частности, проект передвижного отделения позволит селам развивать бизнес, ведь можно будет отправлять товары почтой в любой уголок страны и за границу.
Как рассказала директор Луганского филиала "Укрпочты" Илона Моисеева, передвижное отделение почтовой связи - это полноценное почтовое отделение, которое приезжает в населенные пункты с количеством жителей до 1,2 тысячи предоставляет там все почтовые, логистические и финансовые услуги.
Бригада передвижного отделения состоит из трех специалистов: почтальон, начальник и водитель-сопровождающий. Они доставляют пенсию, лекарства, периодику и посылки, принимают оплату за коммунальные платежи, выплачивают переводы и тому подобное.
Первые два месяца передвижные отделения будут работать в тестовом режиме, во время которого отработают графики работы, частоту посещения населенных пунктов и тому подобное. Сейчас передвижные отделения начинают работать вместе со стационарными. В третьем-четвертом квартале они перейдут на полное обслуживание.
В населенных пунктах, где проживают более 500 человек, передвижные отделения будут работать 2-3 раза в неделю, где менее 500 человек - 1 раз в неделю.
"Люди получат 100% всех необходимых им услуг в современном формате. Это замечательная инновация, особенно для жителей "серой зоны", - отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Органам местной власти поручено доработать вопрос геолокации: обновить почтовые ящики, указатели, таблички с названиями улиц и номера зданий.
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