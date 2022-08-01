В середине сентября Папа Римский посетит Казахстан по приглашению Токаева

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"По приглашению президента Касим-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий", – говорится. в сообщении.

Напомним, папа Римский Франциск заявил, что очень хочет посетить Украину, чтобы попытаться покончить с пятимесячной войной.

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