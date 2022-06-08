В середине России усиливается напряжение из-за принудительной мобилизации и цензуры, - ISW

К такому выводу пришли в Институте изучения войны.

"Усилия Кремля по цензуре информации о погибших военнослужащих и продолжающаяся принудительная мобилизация в так называемых ДНР и ЛНР, усиливают напряжение внутри страны и противодействие войне", - говорится в сводке Института за 7 июня.

Также отмечается, что российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели штурм украинских позиций в промышленной зоне за минувшие сутки. Операционная среда в городе остается изменчивой.

Оккупационные войска продолжают продвигаться на Славянск, к юго-востоку из района Изюма и к западу от Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма.

В Институте отмечают, что захватчики начали отводить войска с позиций в Запорожской области либо для ротации, либо для усиления обороны России на северо-западе Херсонской области. Российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Ингулец, находящиеся под контролем ВСУ.

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