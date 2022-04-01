В сербском городе-побратиме Львова памятник Шевченко разрисовали символом оккупантов "Z"
На памятнике Тарасу Шевченко в Новом Саде, столице сербского автономного края Воеводина, появилась буква Z, символизирующая войну РФ против Украины
Об этом сообщает Радио Свобода .
Эту букву можно видеть в нескольких местах в университетском кампусе, а также на домах по городу.
Памятник второму по величине городу в Сербии подарил Львов, который является городом-побратимом Нового Сада.
На постаменте на украинском и сербском языках отчеканены слова Шевченко из поэмы "Еретик": "Чтобы все славяне стали добрыми братьями и сыновьями солнца правды".
Городской совет в 2014 году провозгласил почетным гражданином президента Российской Федерации Путина.
Сербские чиновники до сих пор не прокомментировали осквернение памятника.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное