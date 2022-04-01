В сербском городе-побратиме Львова памятник Шевченко разрисовали символом оккупантов "Z"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Эту букву можно видеть в нескольких местах в университетском кампусе, а также на домах по городу.

Памятник второму по величине городу в Сербии подарил Львов, который является городом-побратимом Нового Сада.

На постаменте на украинском и сербском языках отчеканены слова Шевченко из поэмы "Еретик": "Чтобы все славяне стали добрыми братьями и сыновьями солнца правды".

Городской совет в 2014 году провозгласил почетным гражданином президента Российской Федерации Путина.

Сербские чиновники до сих пор не прокомментировали осквернение памятника.