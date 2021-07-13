В Сербии заявили, что будут производить китайскую вакцину от COVID
Сербия подписала меморандум с ОАЭ и Китаем о производстве вакцины от коронавируса от корпорации Sinopharm
Об этом рассказывает "Новая сербская политическая мысль".
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайскими партнерами, а также с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по производству китайской вакцины Sinofarm в Сербии и вновь призвала граждан сделать прививку от коронавируса.
"Это очень важный день для Сербии, но и для всего региона, потому что у нас здесь будет вакцина ближе, она станет для нас доступнее, и мы сможем бороться с пандемией коронавируса дальше, и эта борьба продолжается в Сербии, всей Европе и мире", - сказала Брнабич.
Премьер-министр отметила, что в 2020 году совместно с Китаем в стране построены две лаборатории для тестирования на ПЦР, и президент Сербии Александр Вучич посетил ОАЭ в марте, когда договорился о сотрудничестве по строительству завода по производству вакцин.
"Наша цель - до конца года построить завод по производству вакцин, параллельно работать над наполнением и иметь 10 млн доз до конца года", - отметила Брнабич.
Она добавила, что Сербия закупила у Китая 4 млн вакцин и что она получила 200 тыс. доз в жертву от китайской армии, и особенно поблагодарила, что некоторые количества вакцин были доставлены к установленному сроку.
Посол Китая в Сербии Чен Бо сказал, что подписание меморандума стало важным шагом в сотрудничестве по совместному производству китайских вакцин против COVID-19 и новым началом сотрудничества в фармацевтической отрасли.
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