Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Пострадавшим мигрантам оказали помощь в больнице в Суботице, среди них 16-летняя девушка, жизнь которой находится под угрозой.

Конфликт между двумя враждующими группами мигрантов, вероятно, возник из-за спора о том, кто будет переправлять мигрантов.

Полиция перекрыла подход к лесу, где произошло противостояние.

На месте находятся сильные силы жандармерии, на место конфликта также прибыл министр Александар Вулин.

Мэр Субботицы Стеван Бакич сказал об инциденте, что местному населению ничего не угрожает.

22 июня СМИ со ссылкой на отчет Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей сообщили о прогнозировании массового оттока беженцев из Северной Африки из-за катастрофического голода. В документе, по данным журналистов, отмечено, что к "катастрофическому голоду" могут в частности привести боевые действия на территории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb