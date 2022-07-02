В Сербии в результате вооруженной стычки между мигрантами есть погибший и ранены
В районе сербского города Суботица недалеко от границы с Венгрией в результате вооруженной стычки между мигрантами погиб один человек, семеро получили ранения
Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.
Пострадавшим мигрантам оказали помощь в больнице в Суботице, среди них 16-летняя девушка, жизнь которой находится под угрозой.
Конфликт между двумя враждующими группами мигрантов, вероятно, возник из-за спора о том, кто будет переправлять мигрантов.
Полиция перекрыла подход к лесу, где произошло противостояние.
На месте находятся сильные силы жандармерии, на место конфликта также прибыл министр Александар Вулин.
Мэр Субботицы Стеван Бакич сказал об инциденте, что местному населению ничего не угрожает.
- 22 июня СМИ со ссылкой на отчет Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей сообщили о прогнозировании массового оттока беженцев из Северной Африки из-за катастрофического голода. В документе, по данным журналистов, отмечено, что к "катастрофическому голоду" могут в частности привести боевые действия на территории Украины.
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