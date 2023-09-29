В Сербии суд на год осудил экс-генерала СБУ Наумова, - СМИ

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Адвокат Милан Петрович заявил, что сторона защиты будет оспаривать решение.

"Мы считаем, что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", - сказал адвокат бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого приговорили к 1 году заключения.

Мила Петрович подчеркнул, что ожидается решение Апелляционного суда Нишу относительно запроса Украины об экстрадиции по делу Наумова. В июле высший суд Ниш отклонил запрос Украины об экстрадиции Наумова и направил дело на дальнейшее рассмотрение в Апелляционный суд.

Что известно о Наумове

Андрей Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. В 2019-21 годах Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ. До этого руководил госпредприятием "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Когда Наумов был начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ, он фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего. Также "Схемы" рассказывали, что в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля, Андрей Наумов выехал за границу.

В Украине Наумову объявлено подозрение "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины)", а также в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Наумов был задержан в Сербии 7 июня 2022 года. После этого стало известно, что Украина направила Сербии запрос с просьбой об экстрадиции Андрея Наумова, также подозреваемого в государственной измене и содействии российским войскам в захвате ЧАЭС.