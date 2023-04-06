В Сербии состоялось судебное заседание по делу эксгенерала СБУ

Об этом сообщили журналисты Балканской службы Радио Свобода.

По информации издания, во время заседания суда 6 апреля был допрошен Олег Наумов – отец экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ. Мужчина объяснил, что найденные во время ареста в Сербии деньги его сына принадлежат семье. Он рассказал, что в прошлом году 16 февраля якобы одолжил деньги у своего бизнес-партнера, чтобы открыть телеканал.

"Я хотел открыть новый канал и продать его кабельным операторам по всей Украине, поэтому мне нужны были деньги. Я ссудил их у бизнес-партнера, обязавшись вернуть до конца 2023 года", – рассказал Олег Наумов.

По версии мужчины, потом он отказался создавать телеканал из-за полномасштабного вторжения России в Украину, перевел деньги в Европу, а затем передал их своей невестке Анне Ревенко, "чтобы она купила дом в Турции, куда переедет вся семья". Олег Наумов также заявил, что намерен вернуть долг.

Никаких решений 6 апреля суд не вынес, рассмотрение дела продолжит в мае. На самое судебное заседание СМИ не допустили. Андрея Наумова журналисты заметили в коридоре суда с наручниками на руках.

На предыдущем заседании в Высшем суде в Нише, 17 марта, Андрей Наумов также заявлял, что 608 000 евро и 125 000 долларов, которые нашли в его автомобиле во время ареста, – это "семейные деньги". Он говорил, что эти деньги были нужны для того, чтобы переехать в Стамбул.

Андрей Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Когда он был начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ, фигурировал в расследовании журналистов "Схем" о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего. Также "Схемы" рассказывали, что в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля, Андрей Наумов уехал за границу.

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В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины); а также в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

В Сербии также рассматривают вопросы его возможной экстрадиции в Украину.