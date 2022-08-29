В Сербии противники ЛГБТ вышли на ходу с портретами Путина
В воскресенье, 28 августа, в Белграде состоялось шествие противников ЛГБТ, участники которого прошли по улицам с портретами российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает Балканский обозреватель в Facebook.
Участие в акции в поддержку традиционных ценностей и против продвижения прав ЛГБТ приняли несколько тысяч человек. Они прошли по центральным улицам сербской столицы. Участники шествия несли транспаранты, иконы, распятия, флаги Сербии, России и портреты Путина.
Акция была запланирована как протест против проведения в Белграде Европрайда. Однако 27 августа президент Сербии Александар Вучич объявил об отмене парада ЛГБТ.
- 27 августа в Белграде фаны "Црвены Звезды" во время матча чемпионата Сербии по футболу устроили акцию памяти убитой российской пропагандистки Дарьи Дугиной.
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