Об этом сообщает Балканский обозреватель в Facebook.

Участие в акции в поддержку традиционных ценностей и против продвижения прав ЛГБТ приняли несколько тысяч человек. Они прошли по центральным улицам сербской столицы. Участники шествия несли транспаранты, иконы, распятия, флаги Сербии, России и портреты Путина.

Акция была запланирована как протест против проведения в Белграде Европрайда. Однако 27 августа президент Сербии Александар Вучич объявил об отмене парада ЛГБТ.

27 августа в Белграде фаны "Црвены Звезды" во время матча чемпионата Сербии по футболу устроили акцию памяти убитой российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

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