В Сербии проходят президентские и парламентские выборы

Об этом сообщает Reuters.



На президентских и парламентских выборах действующий президент Александр Вучич и его Прогрессивная партия противостоит оппозиции, которая пообещала бороться с коррупцией и улучшать защиту окружающей среды. Вучич баллотируется на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность.



Выборы проходят во время вторжения России в Украину, поэтому Сербия под давлением Запада выбирает между традиционными связями с Москвой и стремлением присоединиться к ЕС.



Избирательные участки для 6,5-миллионного электората Сербии открылись в 05:00 по Гринвичу и закрылись в 18:00. Сообщалось о нескольких нарушениях, включая фотографирование бюллетеней для голосования.



Телеканал N1 ​​сообщил, что один из лидеров оппозиции, Павел Грбович, был избит перед его избирательным участком в Белграде и показал кадры инцидента, снятые на мобильный телефон. Грбович подтвердил инцидент в Twitter.



Опросы показывают, что у консерватора Вучича курс на победу в первом туре, опережая Здравка Поноша, генерала армии в отставке, который является кандидатом от проевропейской и центристской коалиции "Альянс за победу".



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