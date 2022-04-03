В Сербии проходят президентские и парламентские выборы
В воскресенье, 3 апреля, сербы выбирают нового президента и парламент
Об этом сообщает Reuters.
На президентских и парламентских выборах действующий президент Александр Вучич и его Прогрессивная партия противостоит оппозиции, которая пообещала бороться с коррупцией и улучшать защиту окружающей среды. Вучич баллотируется на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность.
Выборы проходят во время вторжения России в Украину, поэтому Сербия под давлением Запада выбирает между традиционными связями с Москвой и стремлением присоединиться к ЕС.
Избирательные участки для 6,5-миллионного электората Сербии открылись в 05:00 по Гринвичу и закрылись в 18:00. Сообщалось о нескольких нарушениях, включая фотографирование бюллетеней для голосования.
Телеканал N1 сообщил, что один из лидеров оппозиции, Павел Грбович, был избит перед его избирательным участком в Белграде и показал кадры инцидента, снятые на мобильный телефон. Грбович подтвердил инцидент в Twitter.
Опросы показывают, что у консерватора Вучича курс на победу в первом туре, опережая Здравка Поноша, генерала армии в отставке, который является кандидатом от проевропейской и центристской коалиции "Альянс за победу".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное