В Сербии отправили в отставку министра экономики, призывавшего ввести санкции против России
Депутаты сербского парламента проголосовали за отстранение министра экономики Раде Басты, ранее предлагавшего присоединиться к санкциям Европейского Союза против России
Об этом сообщают Tanjug и N1 .
За отставку проголосовали 149 депутатов, 45 народных избранников воздержались.
Подобное предложение инициировали Социалистическая партия вместе с "Единой Сербией", входящими в парламент в единственный провластный блок. После этого правительство согласовало снятие Басты с должности министра экономики единогласно. Он отсутствовал на заседании чиновников уже 22 июня.
- Раде Баста занимал должность министра экономики Сербии с октября 2022 года. В марте 2023-го именно он заявил о необходимости введения Сербией санкций против России из-за ее войны против Украины и призвал правительство высказаться по этому поводу. Тогда министр отметил, что местное правительство не вводило санкций против РФ, ведь надеялось, что "конфликт закончится, что разум возобладает и что обе стороны наконец-то сядут за стол переговоров".
- Уже в июне президент Сербии Александар Вучич отметил, что не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, отправляющим их в Украину. Тогда сообщалось, что Силы обороны Украины применяют сербские реактивные ракеты калибра 122-мм нового образца ER Grad 2000, значительно превышающие возможности других ракет в арсенале украинского войска. Также заявлялось, что боеприпасы у сербского предприятия Krušik якобы приобрела канадская компания JNJ Export Import. Из Сербии в Турцию контейнеры с боеприпасами якобы транспортировала компания Arca Savunma Sanayi Ticaret, а уже оттуда через Словакию ракеты доставили в Украину.
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