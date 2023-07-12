Об этом сообщают Tanjug и N1 .

За отставку проголосовали 149 депутатов, 45 народных избранников воздержались.

Подобное предложение инициировали Социалистическая партия вместе с "Единой Сербией", входящими в парламент в единственный провластный блок. После этого правительство согласовало снятие Басты с должности министра экономики единогласно. Он отсутствовал на заседании чиновников уже 22 июня.