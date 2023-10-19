В Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Режиссер ленты отреагировал
Сербская радикальная партия назвала украинский фильм "20 дней в Мариуполе" антироссийской пропагандой и добилась отмены показа фильма по всей стране
Об этом " Общественному " сообщила команда фильма.
"Возникает вопрос, кто финансирует продвижение этого антироссийского пропагандистского фильма киевского режима. Фильм рассказывает о якобы российском вторжении в Украину. Продвижение такой позиции противоречит официальной политике Республики Сербия, которая занимает нейтральную позицию с начала российской спецоперации в Украине", — говорилось в заявлениии партии.
В конце концов, показ украинской ленты, который должен был состояться в галерее "Модерн" БК Лазареваца (Сербия) в рамках программы кинофестиваля документального кино "Эхо Бельдокса" (Beldocs Echo), отменили. Организаторы действа подчеркнули, что это не их личная позиция, а вынужденный шаг.
"Для нас важно, чтобы вы знали, что Beldocs не стоит за этим решением и не принимал в нем участия. Мы считаем, что каждый показ этого фильма перед сербским зрителем важен, и мы приложим все усилия, чтобы показать этот фильм снова как можно скорее" , – отметили организаторы.
Режиссер фильма Мстислав Чернов назвал отмену показа досадной новостью.
"Команде "20 дней в Мариуполе" досадно слышать новости об отмене показов фильма в Сербии. Нашей целью всегда было и будет делать все, чтобы мир видел и помнил о трагедиях людей, потерявших свои семьи, свой город и свои жизни во время осады Мариуполя", – сказал он.
- Национальная премия кинокритиков "Киноколо" признала фильм "20 дней в Мариуполе" лучшим документальным фильмом 2023 года.
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