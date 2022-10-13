Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Мост расположен над рекой Западная Морава в селе Овчар Баня, он был построен в 60-х годах из металлических и деревянных элементов. Причиной несчастья стал обрыв троса.

К моменту инцидента на мосту было около 50 человек, все они упали в реку. Два человека погибли, 11 получили травмы и нуждались в медицинской помощи.

По сообщениям местных СМИ, часть пострадавших – туристы из боснийского города Зворник, которым в поселке сделали остановку перед следующей экскурсией.

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