В Сербии оборвался подвесной мост с туристами: два человека погибли, десятки пострадали
В Сербии в районе города Чачак оборвался подвесной пешеходный мост, в результате чего два человека погибли
Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
Мост расположен над рекой Западная Морава в селе Овчар Баня, он был построен в 60-х годах из металлических и деревянных элементов. Причиной несчастья стал обрыв троса.
К моменту инцидента на мосту было около 50 человек, все они упали в реку. Два человека погибли, 11 получили травмы и нуждались в медицинской помощи.
По сообщениям местных СМИ, часть пострадавших – туристы из боснийского города Зворник, которым в поселке сделали остановку перед следующей экскурсией.
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