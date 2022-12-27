В Сербии неизвестные разрисовали буквами Z мурал, посвященный Лесе Украинке

Об этом сообщает N1 .

Об акте вандализма рассказали в украинском посольстве. Отмечается, что эту мурал в центре Белграда создали граждане города без участия посольства.

"Портрет великой женщины, всю жизнь призывавшей к любви, вандалы намеренно закрыли символами русской агрессии и национальной розни "Z". Меседж поддержки убийц из РФ, которые убивают украинских детей и мирное население, насилуют женщин, уничтожают города и села Украины, отвратительный и совершенно понятный. Посольство призывает сербскую сторону установить и привлечь к ответственности лиц, организовавших и осуществивших эту ужасную акцию, направленную на разжигание вражды и поддержку массовых убийств", – говорится в сообщении.

Посольство также отметило, что совершившие эту акцию также оскорбили историю сербского народа.

"Украинский казацкий род Косачей, представительницей которого является Лариса Петровна Косач, известная как Леся Украинка, по преданию, происходит от Стефана Вукчича Косача, который основал воеводство Святого Саввы, которое впоследствии назвали Герцеговиной по его титулу князя. Из этой же семьи происходит Вукович, командовавший левым крылом сербской армии на Косовом поле", – сообщили в посольстве Украины.

Посольство Украины в Сербии в очередной раз публично обратилось ко всем центральным и местным органам власти с призывом "перестать терпеть символы российской агрессии против Украины "Z", которые встречаются на улицах Белграда – города-побратима Киева". Посольство призывает запретить продажу вещей с этой символикой.

26 декабря неизвестные уже осквернили данный мурал. Рисунок Леси Украинки частично закрасили белой краской, поверх написали три прописные черные буквы "Z", а рядом прописными кириллическими буквами написали угрожающие, ультраправые и шовинистические послания: "Это Сербия!" , "Этому здесь не место!" и "Никакого нацизма здесь нет!".

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