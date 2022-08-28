В Сербии на футбольном матче фаны устроили акцию памяти дочери рашиста Дугина
Фаны "Црвены Звезды" во время матча чемпионата Сербии по футболу устроили акцию памяти убитой российской пропагандистки Дарьи Дугиной
Видео опубликовано в Twitter.
Ультрас во время игры против "Явора" развернули на трибунах баннер с надписью "Дарья Дугина – вечная память". Также они спели советскую песню времен Второй мировой войны "Катюша".
Фанаты "Црвены Звезды" известны своими пророссийскими и шовинистическими взглядами и дружбой с российскими ультрас.
- 27 июля во время матча "Динамо" против "Фенербахче" в Стамбуле турецкие фаны выкрикивали имя российского диктатора Владимира Путина.
- 20 августа в окрестностях Москвы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Александра Дугина пропагандистка Дарья Дугина.
- 22 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы.
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