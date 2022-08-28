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В Сербии на футбольном матче фаны устроили акцию памяти дочери рашиста Дугина

28 августа, 2022 воскресенье
13:21
Спорт

Фаны "Црвены Звезды" во время матча чемпионата Сербии по футболу устроили акцию памяти убитой российской пропагандистки Дарьи Дугиной

Видео опубликовано в Twitter.

Ультрас во время игры против "Явора" развернули на трибунах баннер с надписью "Дарья Дугина – вечная память". Также они спели советскую песню времен Второй мировой войны "Катюша".

Фанаты "Црвены Звезды" известны своими пророссийскими и шовинистическими взглядами и дружбой с российскими ультрас.

  • 27 июля во время матча "Динамо" против "Фенербахче" в Стамбуле турецкие фаны выкрикивали имя российского диктатора Владимира Путина.
  • 20 августа в окрестностях Москвы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Александра Дугина пропагандистка Дарья Дугина.
  • 22 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы.

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пропаганда
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