Видео опубликовано в Twitter.

Ультрас во время игры против "Явора" развернули на трибунах баннер с надписью "Дарья Дугина – вечная память". Также они спели советскую песню времен Второй мировой войны "Катюша".

Фанаты "Црвены Звезды" известны своими пророссийскими и шовинистическими взглядами и дружбой с российскими ультрас.

27 июля во время матча "Динамо" против "Фенербахче" в Стамбуле турецкие фаны выкрикивали имя российского диктатора Владимира Путина.

20 августа в окрестностях Москвы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Александра Дугина пропагандистка Дарья Дугина.

22 августа ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы.

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