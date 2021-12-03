В Сербии на детском конкурсе рисунков участников из ОРЛО назвали "жителями ЛНР": Украина выразила протест
В Сербии прошел международный детский конкурс рисунка "Волшебный мир сказки", где организаторы обозначили участников из временно оккупированной Луганской области как жителей "ЛНР". Украина выразила протест
Об этом сообщило посольство Украины в Республике Сербия.
Как отмечают в посольстве, 26 ноября 2021 года на сайте газеты "Глас Опова" опубликовали результаты онлайн-конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки". Там организаторы указали, что первое место заняла "Алиса Грошева, 10 лет, из "Луганской народной республики",г. Краснодон".
"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков и сама идея была использована с целью провокации и раскрутки террористической организации, так называемой Луганской народной республики. Посольство Украины решительно протестует против того, что несовершеннолетние дети с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью территории Украины, в контексте конкурса, вопреки официальной позиции Республики Сербия, уважающей территориальный суверенитет и территориальную целостность Украины, были отмечены как жители террористической "ЛНР", - говорится в заявлении.
В посольстве также отметили, что упоминание террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" является призывом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, а также напомнили, что любое сотрудничество с этими организациями будет иметь правовые последствия.
"Посольство Украины в Республике Сербия также требует приостановить деятельность с участием детей, направленную на содействие террористическим организациям ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.
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