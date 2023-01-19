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В Сербии активисты подали в суд на ЧВК Вагнера за вербовку наемников на войну в Украине, - Reuters

19 января, 2023 четверг
19:41
Мир ЧВК Вагнера

Группа сербских и проукраинских активистов в Сербии подала иск против российской частной военной компании Вагнера, обвинив ее в вербовке сербов для участия в войне в Украине

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление одного из инициаторов иска сербского юриста Седомира Стойковича.

"У нас есть обоснованные подозрения, что (бывший министр внутренних дел Александар, - ред.) Вулин… отдавал приказы, директивы и указания о том, что деятельности ЧВК Вагнера в Сербии не следует препятствовать", – пояснил он.

Отмечается, что группа проукраинских активистов в Сербии подала иск против российского ЧВК Вагнера. В иске, кроме того, фигурируют имена посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и руководителя сербского Государственного агентства по безопасности и информации, бывшего главы МВД Сербии Александара Вулина.

По словам Стойковича, Боцан-Харченко как посол пользуется дипломатическим иммунитетом, поэтому не может быть привлечен к уголовной ответственности в Сербии.

После подачи уголовной жалобы госпрокурор Сербии должен решить, продолжать ли рассмотрение дела. Ни посольство России в Белграде, ни сербское Госагентство по безопасности и информации не ответили на запросы о комментариях.

Агентство отмечает, что, по данным наблюдателей, с 2014 года на стороне пророссийских сил в Украине участвовали десятки сербских добровольцев и наемников. При этом законодательные власти Сербии запрещают участие своих граждан в конфликтах за рубежом, несколько человек были осуждены за это.

Недавно президент Сербии Александар Вучич подверг критике российские вебсайты и группы в социальных сетях за публикацию рекламы на сербском языке, в которой группа Вагнера, возглавляемая Евгением Пригожиным, соратником президента России Владимира Путина, призывает добровольцев вступать в свои ряды.

Известно, что информация об участии сербов в войне в Украине на стороне России начала распространяться в соцсетях в середине января. Тогда в российском "ВКонтакте" появились фото с якобы прибывшими в Запорожскую область сербскими боевиками.

  • 24 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что среди воюющих в Украине вагнеровцев всего 20% контрактников, остальные - заключенные, количество которых достигает до 40 тыс. По его словам, владелец ЧВК Евгений Пригожин и другие чиновники компании вербовали осужденных из тюрем для боевых действий на передовой, поскольку сталкиваются с проблемами вербовки среди других россиян.

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