В сентябре возможен пик боевых событий, Россия может объявить войну и мобилизацию, - командир подразделения "Стугна" Линько
Дмитрий Линько, командир подразделения "Стугна", считает, что россияне информационной кампанией накачивают свое общество, что воюют не с Украиной, а с НАТО и со всем миром, чтобы подвести к тому, что может быть объявлена полная мобилизация
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Я не исключаю, хоть и формального, объявления РФ войны и полной мобилизации, потому что мы видим истощение российских войск и неэффективную скрытую мобилизацию. Соответственно, когда будет в сентябре возможен пик боевых событий и мы можем сломать ситуацию, то Россия попытается пойти на такие шаги как объявление мобилизации и войны", - отметил командир подразделения "Стугна".
Дмитрий Линько добавил, что россияне готовят информационный фон и накачивают свое общество, что воюют не с Украиной, а с НАТО и со всем миром. И такая информационная кампания может подвести к тому, что может быть объявлена мобилизация, чтобы принудительно гнать тех, кто не хочет идти на войну с Украиной, потому что армия врага нуждается в этих ресурсах. А что касается ресурсов по военной технике противника, можем говорить о достаточных вражеских запасах, чтобы проводить интенсивные бои.
"В то же время, если сравнивать состояние украинской и российской армии, то наша армия усиливается каждый день, получаем новое оружие, накапливаем силы. Соответственно, баланс сил понемногу выравнивается. Будем видеть это на конкретных результатах, в первую очередь на Юге нашей страны", – подытожил Линько.
- Ранее полковник СБУ Роман Костенко выразил мнение, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация под предлогом угрозы войны с НАТО.
- Также украинская разведка сообщила в телеграме, что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.
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