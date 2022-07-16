В сентябре возможен пик боевых событий, Россия может объявить войну и мобилизацию, - командир подразделения "Стугна" Линько

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я не исключаю, хоть и формального, объявления РФ войны и полной мобилизации, потому что мы видим истощение российских войск и неэффективную скрытую мобилизацию. Соответственно, когда будет в сентябре возможен пик боевых событий и мы можем сломать ситуацию, то Россия попытается пойти на такие шаги как объявление мобилизации и войны", - отметил командир подразделения "Стугна".



Дмитрий Линько добавил, что россияне готовят информационный фон и накачивают свое общество, что воюют не с Украиной, а с НАТО и со всем миром. И такая информационная кампания может подвести к тому, что может быть объявлена мобилизация, чтобы принудительно гнать тех, кто не хочет идти на войну с Украиной, потому что армия врага нуждается в этих ресурсах. А что касается ресурсов по военной технике противника, можем говорить о достаточных вражеских запасах, чтобы проводить интенсивные бои.



"В то же время, если сравнивать состояние украинской и российской армии, то наша армия усиливается каждый день, получаем новое оружие, накапливаем силы. Соответственно, баланс сил понемногу выравнивается. Будем видеть это на конкретных результатах, в первую очередь на Юге нашей страны", – подытожил Линько.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко выразил мнение, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация под предлогом угрозы войны с НАТО.

Также украинская разведка сообщила в телеграме, что Россия планирует набрать 10 тыс. осужденных для войны против Украины на Донбассе в обмен на амнистию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb