В сентябре в зоне ООС - наибольшее количество нарушений "тишины" с начала "перемирия", - ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении для прессы Специального представителя миссии ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Микко Киннунен.

"Ситуация в сфере безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую обеспокоенность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры для прекращения огня", - заявил Киннунен.

Политическая рабочая группа ТКГ продолжила дискуссии, связанные с разработкой проекта плана действий в соответствии с Минскими соглашениями, а также дальнейших шагов.

"Участники пытаются найти способы устранить препятствия, которые остались на пути к открытию новых КПВВ в районе Золотого и Счастье", - заявил Киннунен.

Он добавил, что экономическая группа занималась вопросом водоснабжения.

