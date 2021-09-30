В сентябре в зоне ООС - наибольшее количество нарушений "тишины" с начала "перемирия", - ОБСЕ
В сентябре количество нарушений режима "тишины" на Донбассе достигло самого высокого значения с июля 2020 года, когда было подписано последнее соглашение о прекращении огня
Об этом говорится в сообщении для прессы Специального представителя миссии ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Микко Киннунен.
"Ситуация в сфере безопасности нестабильна: в сентябре в среднем регистрируется более 250 нарушений режима прекращения огня в день. Особую обеспокоенность вызывает большое количество жертв среди гражданского населения в результате обстрелов и стрельбы. В сентябре 2021 года эти цифры достигли самого высокого показателя с июля 2020 года, когда были приняты меры для прекращения огня", - заявил Киннунен.
Политическая рабочая группа ТКГ продолжила дискуссии, связанные с разработкой проекта плана действий в соответствии с Минскими соглашениями, а также дальнейших шагов.
"Участники пытаются найти способы устранить препятствия, которые остались на пути к открытию новых КПВВ в районе Золотого и Счастье", - заявил Киннунен.
Он добавил, что экономическая группа занималась вопросом водоснабжения.
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