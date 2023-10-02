В сентябре в Киеве зафиксировали три температурных рекорда

Об этом говорится в наблюдениях метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского .

Сентябрь в Киеве был очень теплым и сухим. Средняя температура воздуха за месяц составила +18,8 ° С, что почти на 4 ° С превышает обычную норму.

По данным метеостанции, такого тепла в столице не было с 1881 г., когда начали вести наблюдение.

В этом месяце температурные рекорды были побиты трижды.

Холоднее всего было 10 сентября, когда температура утром опустилась до +9,1 °С, а самое теплое – 24 сентября, когда температура днем поднялась до +29,1 °С.

За весь месяц на проспекте Науки 37 выпало всего 8 мм осадков, что составляет лишь 14% от обычного количества. Это один из самых сухих сентябрь за последние 132 года.