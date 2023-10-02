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В сентябре в Киеве зафиксировали три температурных рекорда

2 октября, 2023 понедельник
14:05
Общество

Киев пережил самый теплый и один из самых сухих сентябрь за последние 142 года. Средняя температура воздуха за месяц была почти на 4 °С выше обычной нормы

Об этом говорится в наблюдениях метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского .

Сентябрь в Киеве был очень теплым и сухим. Средняя температура воздуха за месяц составила +18,8 ° С, что почти на 4 ° С превышает обычную норму.

По данным метеостанции, такого тепла в столице не было с 1881 г., когда начали вести наблюдение.

В этом месяце температурные рекорды были побиты трижды.

Холоднее всего было 10 сентября, когда температура утром опустилась до +9,1 °С, а самое теплое – 24 сентября, когда температура днем поднялась до +29,1 °С.

За весь месяц на проспекте Науки 37 выпало всего 8 мм осадков, что составляет лишь 14% от обычного количества. Это один из самых сухих сентябрь за последние 132 года.

  • Эспрессо писало, что 23 сентября в столице был установлен новый температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений.
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