В сентябре в Чехии начнется вакцинация третьей дозой от коронавируса

Об этом сообщает правительственный портал "Умный карантин" в Twitter.

"Мы настоятельно рекомендуем (ревакцинацию) всем, кто старше 60 лет", - отмечается в заметке.

Для регистрации люди, которые завершили вакцинацию более восьми месяцев назад.

Прививать планируется вакцинами Pfizer / BioNech и Moderna.



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