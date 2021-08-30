В сентябре в Чехии начнется вакцинация третьей дозой от коронавируса
20 сентября в Чехии начнется кампания по вакцинации третьей дозой против COVID-19
Об этом сообщает правительственный портал "Умный карантин" в Twitter.
"Мы настоятельно рекомендуем (ревакцинацию) всем, кто старше 60 лет", - отмечается в заметке.
Для регистрации люди, которые завершили вакцинацию более восьми месяцев назад.
Прививать планируется вакцинами Pfizer / BioNech и Moderna.
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