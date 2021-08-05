В сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: в Минфине назвали сумму
Украина в сентябре должна уплатить по госдолгу 104,9 млрд грн, что является пиком выплат в течение 2021 года
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.
Согласно данным ведомства, в августе 2021 года Украина должна потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн. В сентябре государство ожидают пиковые выплаты - 104,9 млрд грн.
В частности, в сентябре по внешнему долгу Украина оплатит 81,4 млрд грн, из которых 65,1 млрд грн - на погашение, а 16,3 млрд грн - на обслуживание долга. По государственным внутренним долгом Украины оплатит 23,5 млрд грн, из которых 15,09 млрд грн - на погашение, а 8,43 млрд грн - на обслуживание.
Кроме того, в октябре Украина должна выплатить по госдолгу 43,95 млрд грн, в ноябре - 44,5 млрд грн, а в декабре - 37,1 млрд грн.
Всего, по данным Минфина, Украина в этом году заплатит по госдолгу 601,3 млрд грн.
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