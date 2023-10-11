В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФОП за три года

Об этом информирует Опендатабот.

Сферы, в которых чаще всего открываются новые дела, остаются неизменными. Почти половина новых физических лиц-предпринимателей – 43%, принадлежат к сфере торговли: 12 777 из них занимаются розничной торговлей, а 2343 – оптовой торговлей. Также популярны дела по предоставлению индивидуальных услуг - 3244.

Киевская область лидирует по количеству новых дел - 21% или 7407 от всех новых ФОПов. На втором и третьем местах расположились Днепропетровщина – 3210, и Львовщина – 2862 зарегистрированных физических лиц-предпринимателей.

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Меньше новых дел открывается в тех регионах, которые полностью или частично под оккупацией и где продолжаются боевые действия.

Фото: Скрин